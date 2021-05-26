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"Все тявкают": Владимир Плющев о скандале на ЧМ в Риге

Вероника Полынина
19 часов назад
Заслуженный тренер России Владимир Плющев назвал поведение властей Латвии на чемпионате мира по хоккею проявлением комплексов маленькой республики.
"Все тявкают": Владимир Плющев о скандале на ЧМ в Риге
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В комментарии «Газете.ру» Плющев заявил, что сразу скептически отнесся к тому, что мировое первенство будет проходить «только в одной республике, маленькой и не очень корректной, со своими комплексами». Он заметил, что «у маленьких всегда какие-то комплексы».
Тренер призвал Госдуму отреагировать на поведение латвийских властей и «принять какое-то решение в отношении этого бардака».
«Негоже нам все это терпеть, хоть в спорте, хоть еще в чем-то. Все тявкают Чего тявкать-то, сколько же можно! Надоело, вся эта Прибалтика уже достала», - резюмировал Плющев.
Как сообщал «Рамблер», на чемпионате мира по хоккею в Риге флаг Белоруссии заменили на оппозиционную символику после инцидента с задержанием основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Позже в том же месте заменили флаг России – его поменяли на флаг Олимпийского комитета России с олимпийскими кольцами. После возмущения главы IIHF власти Риги убрали с также флаги чемпионата мира и IIHF.
Около спорта,ЧМ по хоккею,Роман Протасевич,Владимир Плющев,Госдума,Газета.Ru,
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