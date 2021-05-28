Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили массовые драки перед финалом ЛЧ

Газета.Ru
4 часа назад
Болельщики "Манчестер Юнайтед" и "Челси" устроили массовые потасовки в португальском Порту перед финальным матчем Лиги чемпионов, сообщает телеканал CMTV.
Полицейские открыли огонь по фанатам "Челси" в Порту
Фото: ReutersReuters
По информации СМИ, в результате столкновений пострадали два человека. Для разгона фанатов правоохранительным органам португальского города пришлось открыть огонь резиновыми пулями.
Финальная встреча Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Челси" пройдет в Порту на стадионе "Драгау" 29 мая.
"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В групповом этапе турнира "Манчестер Сити" занял первое место в квартете с португальским "Порту", греческим "Олимпиакосом" и французским "Марселем". На пути к финалу "горожане" также по сумме двух встреч обыграли менхенгладбаскую "Боруссию" (2:0, 2:0), "Боруссию" из Дортмунда (2:1, 2:1) и "Пари Сен-Жермен" (2:1, 2:0). "Челси" также стал первым в своей группе, в которую попали испанская "Севилья", российский "Краснодар" и французский "Ренн". В плей-офф лондонцам удалось сломить сопротивление испанского "Атлетико" (1:0, 2:0), "Порту" (1:0, 2:0) и "Реала" (1:1, 2:0). Ранее сообщалось, что трое болельщиков "Манчестер Юнайтед" подверглись нападению в баре в польском Гданьске накануне финала Лиги Европы с "Вильярреалом" .
Около спорта,Манчестер Юнайтед,Реал,МВД,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители