Полицейские открыли огонь по фанатам "Челси" в Порту

"Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. В групповом этапе турнира "Манчестер Сити" занял первое место в квартете с португальским "Порту", греческим "Олимпиакосом" и французским "Марселем". На пути к финалу "горожане" также по сумме двух встреч обыграли менхенгладбаскую "Боруссию" (2:0, 2:0), "Боруссию" из Дортмунда (2:1, 2:1) и "Пари Сен-Жермен" (2:1, 2:0). "Челси" также стал первым в своей группе, в которую попали испанская "Севилья", российский "Краснодар" и французский "Ренн". В плей-офф лондонцам удалось сломить сопротивление испанского "Атлетико" (1:0, 2:0), "Порту" (1:0, 2:0) и "Реала"
(1:1, 2:0). Ранее сообщалось, что трое болельщиков "Манчестер Юнайтед" подверглись нападению в баре в польском Гданьске накануне финала Лиги Европы с "Вильярреалом" .