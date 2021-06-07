«Повисла на чужом муже»: что известно о романе Соболенко с разведённым хоккеистом

Как пишет издание, Кольцов и Соболенко долгое время не афишировали свои отношения, но теперь намекают на их серьёзность. Отмечается, что тяга Соболенко к хоккеистам отчасти связана с её отцом, который до 19 лет играл в хоккей на профессиональном уровне, пока не попал в автомобильную аварию. Спортсменка называла его «лучшим мужчиной в жизни». В жизни теннисистки уже был роман с представителем этого вида спорта - когда-то она встречалась с с игроком оршанског
о «Локомотива» двухметровым
Матвеем Божко. Тот часто появлялся в Instagram Соболенко, а также даже принимал участие в совместных фотосессиях.