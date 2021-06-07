«Повисла на чужом муже»: что известно о романе Соболенко с разведённым хоккеистом

Как пишет издание, Кольцов и Соболенко долгое время не афишировали свои отношения, но теперь намекают на их серьёзность. Отмечается, что тяга Соболенко к хоккеистам отчасти связана с её отцом, который до 19 лет играл в хоккей на профессиональном уровне, пока не попал в автомобильную аварию. Спортсменка называла его «лучшим мужчиной в жизни». В жизни теннисистки уже был роман с представителем этого вида спорта - когда-то она встречалась с с игрок ом оршанског о «Локомотива» двухметровым Матвеем Божко. Тот часто появлялся в Instagram Соболенко, а также даже принимал участие в совместных фотосессиях.

О разводе Кольцова в апреле 2020 года сообщила его тогдашняя супруга Юлия. Она тогда отмечала, что причиной разлада в семье стали "виснущие на чужих мужьях" девушки.

"Обращение ко всем девушкам, виснущим на чужих мужьях с малышами в семье! Это подло! Это самое удивительное и счастливое время, но в то же время самое сложное, потому что маленький ребёнок отнимает кучу сил, энергии и времени Может так случиться, что и вы когда-нибудь там будете", — написала Юлия.

Вместе с тем она отметила на совместном снимке с Кольцовым Instagram-аккаунт Соболенко. После этого белорусские СМИ начали называть писать, что "Соболенко разрушила брак и оставила без отца троих детей".

Пользователи соцсети в комментариях к записи Юлии накинулись на Соболенко с обвинениями.