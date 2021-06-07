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"Днище, сатанизм и ублюдство": Хореограф группы Тутберидзе о премии "Муз-ТВ"

Елена Прошина
4 часа назад
Хореограф Алексей Железняков, который сотрудничает с группой тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, раскритиковал шоу, устроенное на премии телеканала «Муз ТВ». Он назвал увиденное "днищем, сатанизмом и ублюдством".
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"Премия «Муз ТВ»! Вот что сказать. Это жесть, ребята, я долгое время работал в шоубизе, как-то было всё более сдержанно и корректно, но это просто какое-то сборище фриков, днище и сатанизм. Что сегодня втюхивают нашему юному поколению, один только Моргенштерн чего стоит, вы тексты его высеров почитайте, ублюдство же полное!

В то время, когда я работал в шоу-бизе, было много разных людей — и да, были геи, и немало. Я совершенно к ним спокойно отношусь, со многими мы дружили и общались, совершенно нормальные люди, талантливые, интересные, но то, что происходит сейчас, переходит все границы", — написал Железняков у себя в Instafram.
Он также обратился с призывом к родителям малолетних тетей, которым, по словам хореографа, необходимо контролировать получаемую ими информацию в интернете.
"Друзья, смотрите внимательно, что слушают ваши дети, какой информацией питаются в интернете, иначе в один прекрасный момент вы не остановите этот поезд, летящий под откос. Слава богу, моя дочь понимает, что вот это всё — полный шлак, деградация и полнейшее дно, мы постоянно ведём на эти темы беседы, я стараюсь привить ей правильные понятия, мораль, вкус к хорошей музыке, приятным текстам с хорошим смыслом. Я в ужасе, что будет лет через 10, если вот это говно будет литься в разум наших детей", — заявил Железняков.
Церемония вручения премии «Муз-ТВ» состоялась 4 июня в московском дворце спорта «Мегаспорт». Награды вручали сразу за два года — 2020-й и 2021-й.
Около спорта,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,
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