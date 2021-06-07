"Рукоприкладство тоже было": Мать теннисиста Рублева обвинили в насилии

По словам теннисистки, Марьенко в порыве злости бросалась в нее мячами, отчего у девушки появился синяк.

Помимо этого, Хацей рассказала, что Марьенко оскорбляла ее "в грубой форме". При этом некоторые оскорбления касались ее личной жизни.