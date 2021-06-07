"Рукоприкладство тоже было": Мать теннисиста Рублева обвинили в насилии

"Рукоприкладство тоже было. Мы занимались на корте, там пришел какой-то любитель, он влез и сказал, что мы мешаем ему разминаться. Марина Андреевна начала ему отвечать, ее резко накрыло злостью, и в итоге все полетело в мою сторону. Она сначала орала, потом взяла мячи и начала меня ими расстреливать. Не могла в меня попасть и потом стала бросать со всей силы, попала мне в ногу, у меня был огромный синяк. Все стояли как каменные. Мы все ее боялись, находили ей оправдание, поэтому я никому не сказала. Только выложила фото синяка в сторис, а девочки из группы сказали: "Лучше удали. Ты же знаешь, чем это может кончиться. Будет только хуже", - заявила Хацей.