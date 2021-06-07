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"Рукоприкладство тоже было": Мать теннисиста Рублева обвинили в насилии

Елена Прошина
16 часов назад
Спортсменка Анна Хацей, которая ранее занималась у заслуженного тренера России Марины Марьенко, обвинила мать теннисиста Андрея Рублева в рукоприкладстве. Об этом сообщает портал Sport24.
По словам теннисистки, Марьенко в порыве злости бросалась в нее мячами, отчего у девушки появился синяк.
"Рукоприкладство тоже было. Мы занимались на корте, там пришел какой-то любитель, он влез и сказал, что мы мешаем ему разминаться. Марина Андреевна начала ему отвечать, ее резко накрыло злостью, и в итоге все полетело в мою сторону. Она сначала орала, потом взяла мячи и начала меня ими расстреливать. Не могла в меня попасть и потом стала бросать со всей силы, попала мне в ногу, у меня был огромный синяк. Все стояли как каменные. Мы все ее боялись, находили ей оправдание, поэтому я никому не сказала. Только выложила фото синяка в сторис, а девочки из группы сказали: "Лучше удали. Ты же знаешь, чем это может кончиться. Будет только хуже", - заявила Хацей.
Помимо этого, Хацей рассказала, что Марьенко оскорбляла ее "в грубой форме". При этом некоторые оскорбления касались ее личной жизни.
Ранее другая ученица Марьенко - 18-летняя Елена Малых - написала заявление в полицию на тренера. Она утверждала, что Марьенко несколько раз ударила её теннисной ракеткой, а также отобрала личные вещи - экипировку и телефон. Марьенко, в свою очередь, отвергла обвинения ученицы.
Около спорта,Марина Марьенко,Андрей Рублев,
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