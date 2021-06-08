"Никакой экзотики": На Украине объяснили появление Крыма на форме сборной

«Да, России удалось оккупировать Крым. Да, России удалось присоединить Крым к своей территории с помощью военной силы и манипуляций. Но от этого политическая карта мира никак не изменилась. Та карта, которую увидят зрители чемпионата по футболу Евро-2020. На ней Крым — часть Украины», — цитирует Портникова Ura.ru.
«Никакой экзотики в форме украинской футбольной сборной нет. На ней Крым — часть Украины. Если бы российская сборная напялила бы на себя форму с изображением карты РФ вместе с оккупированным Крымом, вот это была бы экзотика», — заявил украинец.