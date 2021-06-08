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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Никакой экзотики": На Украине объяснили появление Крыма на форме сборной

Елена Прошина
11 часов назад
Украинский журналист Виталий Портников объяснил появление Крыма на форме национальной команды страны для Евро-2020. По его словам, Крым указан как часть Украины не только на форме, но и на политической карте мира.
«Да, России удалось оккупировать Крым. Да, России удалось присоединить Крым к своей территории с помощью военной силы и манипуляций. Но от этого политическая карта мира никак не изменилась. Та карта, которую увидят зрители чемпионата по футболу Евро-2020. На ней Крым — часть Украины», — цитирует Портникова Ura.ru.
Вместе с тем украинский журналист заявил о том, что карты, где Крыма обозначен как часть РФ, есть только в самой России. Он добавил, что международное сообщество не признает «факта оккупации Крыма Россией».
Портников также отказался считать форму украинской сборной "экзотической".
«Никакой экзотики в форме украинской футбольной сборной нет. На ней Крым — часть Украины. Если бы российская сборная напялила бы на себя форму с изображением карты РФ вместе с оккупированным Крымом, вот это была бы экзотика», — заявил украинец.
6 июня глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разместил эскиз формы украинской сборной, в которой она будет выступать на играх чемпионата Европы по футболу. На майках футболистов будет размещен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Кроме того, там же появится контур Украины, включающий российский Крым и территории непризнанных республик Донбасса. 7 июня проект формы был утвержден УЕФА.
Адвокат Игорь Бушманов ранее рассказал о том, что за ношение в России футболки сборной Украины с очертаниями Крыма может наступить уголовная ответственность. По его словам, "если кто-то наденет эту футболку на территории России, то такие действия могут быть расценены как сепаратизм.
Чемпионат Европы-2020 по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины сыграет в одной группе с Австрией, Северной Македонией и Голландией.
Около спорта,Игорь Бушманов,Андрей Павелко,Виталий Портников,УЕФА,РИА Ura.ru,
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