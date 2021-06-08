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"Хлопает глазами и ничего не понимает": Депутат о Родниной в Госдуме

Елена Прошина
7 часов назад
Депутат Госдумы Игорь Лебедев резко высказался о деятельности трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной в Госдуме, а также призвал спортсменов не идти в политику.
По словам парламентария, "ни пользы, ни толка" от спортменов в политике нет. Лебедев заявил, что из всех действующих депутатов, кто раньше был спортсменом, невозможно вспомнить кого-либо, кто внес вклад в законотворческую деятельность.
Говоря о работе Родниной в Госдуме, Лебедев обратил внимание на то, что бывшая фигуристка ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта.
"Конечно, избиратель 60-х или 70-х годов вспомнит выступления Родниной в фигурном катании, увидит ее фамилию, а потом отдаст свой голос за нее... Но при этом, толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит. Спортсменов в Госдуме используют для привлечения избирателей, либо для того, чтобы спрятать их от моментов, которые отрицательно скажутся на их жизни", — приводит слова парламентария «СЭ».
Советская фигуристка Ирина Роднина - депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия», член Высшего совета партии.
Во время спортивной карьеры Роднина побеждала на Олимпийских играх в 1972, 1976 и 1980 годах в парном катании.
Около спорта,Ирина Роднина,Игорь Лебедев,Единая Россия,Госдума,
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