"Хлопает глазами и ничего не понимает": Депутат о Родниной в Госдуме

По словам парламентария, "ни пользы, ни толка" от спортменов в политике нет. Лебедев заявил, что из всех действующих депутатов, кто раньше был спортсменом, невозможно вспомнить кого-либо, кто внес вклад в законотворческую деятельность.

Говоря о работе Родниной в Госдуме, Лебедев обратил внимание на то, что бывшая фигуристка ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта.

"Конечно, избиратель 60-х или 70-х годов вспомнит выступления Родниной в фигурном катании, увидит ее фамилию, а потом отдаст свой голос за нее... Но при этом, толку от Родниной как от депутата вообще нет. Она ни разу не выступила и не внесла ни одного законопроекта. Сидит на заседании, хлопает глазами и не понимает, что вообще происходит. Спортсменов в Госдуме используют для привлечения избирателей, либо для того, чтобы спрятать их от моментов, которые отрицательно скажутся на их жизни", — приводит слова парламентария «СЭ».

Советская фигуристка Ирина Роднина - депутат Государственной Думы V-VII созывов от партии «Единая Россия» , член Высшего совета партии.