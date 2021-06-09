"Кровавые бои в лесах": Как в Британии запугивают российскими фанатами

В преддверии стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу британское издание Daily Star опубликовало материал с заголовком: "Российские футбольные фанаты готовятся к чемпионатам Европы, проводя "кровавые бои в лесах".

Автор публикации Том Сандерленд пишет, что на последнем чемпионате Европы "толпа российских футбольных фанатов, прошедших "боевую" подготовку, попала в заголовки газет, и некоторые из самых агрессивных и яростных футбольных фанатов для подготовки к международным чемпионатам проводят массовые драки".

"Бои в лесу и отказ от наркотиков и алкоголя — это крайние меры, на которые раньше шли наводящие страх российские фанаты перед крупными турнирами, чтобы обеспечить готовность к предстоящим дракам", - цитирует статью "ИноСМИ".

Автор статьи также заявил, что новички фанатского движения в России проходят своеобразные обряды посвящения, участвуя в массовых драках.

"Командные бои на лесных полянах используются в качестве поля боя для новичков, которые хотят доказать свою принадлежность к фанатской группировке. Эти новички начинают с «пробных боев» между группами, состоящими из семи человек, хотя для "элиты" численность этих групп достигает 80 человек с каждой стороны", - отметил автор британского издания.

Сандерленд также вспомнил столкновения российских и британских фанатов на Евро-2016 во Франции. Тогда, как написал журналист, известных жестокостью фанатов из Британии "до синяков и кровоподтёков" избили хулиганы из России.