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"Любите хоть ёжиков": Хореограф группы Тутберидзе ответил на обвинения в гомофобии

Елена Прошина
13 часов назад
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков высказался о своем отношении к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Заявление прозвучало после поступивших ему обвинений в гомофобии на фоне высказывания хореографа о премии телеканала "Муз ТВ" и её участниках.
7 июня Железняков раскритиковал шоу, устроенное на премии «Муз ТВ». Он назвал увиденное "днищем, сатанизмом и ублюдством". Также хореограф говорил, что спокойно относится к геям, но «происходящее сейчас переходит все границы».
"Не ожидал, что будет такая реакция, и хочу по этому поводу дать развернутый ответ, друзья мои. Кто-то меня обвинил в гомофобии. Мне прямо стало смешно. Ребятки, я работал в шоу-бизнесе долгое время, и, еще раз повторюсь, у меня тогда было много знакомых и друзей нетрадиционной ориентации, и сейчас я продолжаю общаться с такими людьми. И совершенно к ним спокойное и нейтральное отношение. Мы дружим и общаемся, это интересные, талантливые люди. Против этого сообщества я не имею ничего", – сказал Железняков, записав видео у себя в Instagram.
Вместе с тем хореограф выступил против пропаганды гомосексуализма, отметив, что права геев "никто не ущемляет".
"Я против только одного. Я против того, чтобы это все пропагандировалось. Ну почему я, натурал, не бегаю и не кричу во всю ивановскую: «Вот, посмотрите, я – натурал!» Мои права ущемляют. Этих людей на самом деле никто не ущемляет... Мы вправе любить кого мы хотим, как хотим, где хотим. Когда мы взрослые люди, мы вправе выбирать сами. Любите хоть ежиков. Но зачем это все выливать в уши нашей молодежи?

Когда они повзрослеют, когда их умы и характеры окрепнут, они сами разберутся и решат, кого им любить, с кем ходить, с кем жить и так далее. Но когда из каждого утюга это все льется, это становится уже невозможным", – заявил Железняков.
Около спорта,Этери Тутберидзе,Алексей Железняков,
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