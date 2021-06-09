Петербург готовится к Евро: В городе запретили самокаты

Ситуацию с ограничением движения самокатов прокомментировал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, на самокатах нельзя будет ездить в нескольких зонах в тех местах, по которым пройдет основной поток людей, включая Крестовский остров.

Стадион в Санкт-Петербурге примет семь матчей чемпионата Европы по футболу. 12 июня там сыграют Бельгия и Россия, 14 июня – Польша и Словакия, 16 июня – Финляндия и Россия, 18 июня – Швеция и Словакия, 21 июня – Финляндия и Бельгия, а 23 июня – Швеция и Польша. Также на арене 2 июля будет сыгран один из четвертьфиналов турнира.