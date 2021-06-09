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Чемпионат Европы по футболу 2020

Петербург готовится к Евро: В городе запретили самокаты

Елена Прошина
12 часов назад
В Санкт-Петербурге сервисы аренды электросамокатов приостановили работу в преддверии старта чемпионата Европы по футболу.
О приостановке работы сообщил, в частности, сервис Molnia.
«Нам пришлось убрать все самокаты до стабилизации ситуации в городе. К сожалению, не все пользователи безопасно используют сервис», — написали в Instagram представители сервиса.
Помимо сервиса Molnia, убрали с карты все самокаты компании Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven и Mangoo, передаёт ТАСС.
"Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок. Обязательно вернемся. Обнимаем!" - отметили в компании Whoosh.
Ситуацию с ограничением движения самокатов прокомментировал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, на самокатах нельзя будет ездить в нескольких зонах в тех местах, по которым пройдет основной поток людей, включая Крестовский остров.
"У нас есть аспект безопасности на стадионе и около фан-зон, где мы действительно попросили ограничить движение самокатов, но сегодняшнюю ситуацию вам гораздо лучше прокомментирует комитет по транспорту. Зона определена, как Крестовский остров, и в тех местах, по которым пройдет основной поток людей. Но комитет по транспорту даст гораздо более квалифицированный ответ", - заявил Пиотровский изданию Sport24.
Стадион в Санкт-Петербурге примет семь матчей чемпионата Европы по футболу. 12 июня там сыграют Бельгия и Россия, 14 июня – Польша и Словакия, 16 июня – Финляндия и Россия, 18 июня – Швеция и Словакия, 21 июня – Финляндия и Бельгия, а 23 июня – Швеция и Польша. Также на арене 2 июля будет сыгран один из четвертьфиналов турнира.
Около спорта,ЧЕ по футболу,ИТАР-ТАСС,
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