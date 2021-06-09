"Это дискриминация": В Госдуме ответили на заявление полиции Дании о россиянах

«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших фанатов, как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране. Российские болельщики, по сравнению с европейцами, самые спокойные и организованные. Мы помним, как вели себя, к примеру, англичане в Марселе», — сказал Свищев в интервью изданию «Спорт Экспресс».
«Руководство «Всероссийского объединения болельщиков» должно обратиться в РФС, чтобы поддержать наших сограждан. Мы помним причины такого отношения, но причины-то надуманные: у российских болельщиков нет европейских паспортов, прививка от короны наша не соответствует их стандартам, а на самом деле просто датские полицейские испугались наших болельщиков. Теперь понятно, почему они вздохнули с облегчением. Всё встает на свои места», — сказал российский парламентарий.