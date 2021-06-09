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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Это дискриминация": В Госдуме ответили на заявление полиции Дании о россиянах

Елена Прошина
12 часов назад
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отреагировал на слова начальника Службы готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Копенгагена Питера Даля, который в негативном ключе отозвался о российских болельщиках и обрадовался запрету Дании на въезд россиян.
По словам парламентария, заявление Даля является дискриминацией по национальному признаку.
«Это дискриминация по национальному признаку. Давайте не оценивать наших фанатов, как хулиганов. Хулиганы есть в любой стране. Российские болельщики, по сравнению с европейцами, самые спокойные и организованные. Мы помним, как вели себя, к примеру, англичане в Марселе», — сказал Свищев в интервью изданию «Спорт Экспресс».
Вместе с тем депутат назвал надуманными причины запрета въезда россиян в Данию.
«Руководство «Всероссийского объединения болельщиков» должно обратиться в РФС, чтобы поддержать наших сограждан. Мы помним причины такого отношения, но причины-то надуманные: у российских болельщиков нет европейских паспортов, прививка от короны наша не соответствует их стандартам, а на самом деле просто датские полицейские испугались наших болельщиков. Теперь понятно, почему они вздохнули с облегчением. Всё встает на свои места», — сказал российский парламентарий.
Ранее Питер Даль заявил, что "российские фанаты требуют большего контроля за собой", а также что "часто у них было желание поспособствовать беспорядкам и дракам".
Напомним, Дания отказалась в виде исключения пускать болельщиков из России на матч Евро-2020. Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска, поэтому выдача виз была ограничена. Матч Россия — Дания состоится 21 июня и начнётся в 22:00 мск.
2 июня в пресс-службе УЕФА сообщили, что Министерство иностранных дел Дании не будет делать никаких исключений по пересечению государственной границы для российских болельщиков, намеревающихся посетить матч чемпионата Европы Россия – Дания.
Совет ЕС ранее ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Евросоюза. Согласно рекомендациям, разрешено пускать на территорию стран всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не входят.
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