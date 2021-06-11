Били по голове: Видео драки с участием волейболиста Чанчикова

Спортсмен увидел драку с участием нескольких человек возле одного из кафе и попытался разнять буянов. Во время потасовки Чанчиков получил удар ногой по голове, а затем упал на асфальт, ударившись затылком. В результате он потерял сознание. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал 112.