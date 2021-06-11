Били по голове: Видео драки с участием волейболиста Чанчикова

В Москве произошла драка с участием волейболиста новоуренгойского «Факела» Алексея Чанчикова. Об этом сообщила
«Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, инцидент произошёл на Новослободской улице 6 июня, однако известно о нём стало только сегодня.
Спортсмен увидел драку с участием нескольких человек возле одного из кафе и попытался разнять буянов. Во время потасовки Чанчиков получил удар ногой по голове, а затем упал на асфальт, ударившись затылком. В результате он потерял сознание. Видео потасовки опубликовал Telegram-канал 112.
После инцидента Чанчикова госпитализировали с сотрясением мозга. В больнице его состояние улучшилось, спортсмена планируют выписать 12 июня.
После госпитализации 24-летний Чанчиков рассказал о драке телеканалу РЕН ТВ.
"Ситуация была такая: мы просто отдыхали, гуляли с друзьями по Москве. Я увидел, как двое моих товарищей попали в какую-то перепалку, стычку с незнакомыми мне людьми. Я стоял в 10-15 метрах от них. Я хотел как-то помочь друзьям, разнять. И получил удар. Ударился головой о землю", - заявил он.
По данным Telegram-канала 112, полицейские уже задержали мужчину, который избил волейболиста. Им оказался 31-летний уроженец Волгограда.