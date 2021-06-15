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Чемпионат Европы по футболу 2020

"Русские русских ненавидят": Оксана Баюл о ссоре Губерниева и Бузовой

Мария Иванова
12 часов назад
Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на словесную перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой в телеэфире. Напомним, что спортивный комментатор довел певицу до слез.
"Русские русских ненавидят": Оксана Баюл о ссоре Губерниева и Бузовой
Фото: ТАССТАСС
Бузову оскорбило то, что Губерниев несколько раз задал ей идентичные вопросы и попытался добиться ответов. Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?»
«Русские русских ненавидят. У меня сомнения нет никакого, что этот человек хочет показаться лучше, чем он есть. Бузова, ты супер, не обращай на них внимания», — написала Баюл на своей странице в Instagram.
Оксана Баюл - чемпионка мира (1993), двукратный призёр чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратная чемпионка Украины (1993, 1994), заслуженный мастер спорта Украины.
На днях Оксана Баюл резко высказалась об Алине Загитовой, которая выступит в роли Людмилы в новой постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Свои мысли она написала на своей странице в Instagram. Ее озадачил факт того, что «на Алину надели корону Татьяны Навки». По ее словам, достоинство надо нести «своей короны, а не чужой».
Около спорта,Оксана Баюл,Дмитрий Губерниев,Татьяна Навка,
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