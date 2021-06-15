"Русские русских ненавидят": Оксана Баюл о ссоре Губерниева и Бузовой

Бузову оскорбило то, что Губерниев несколько раз задал ей идентичные вопросы и попытался добиться ответов. Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?»