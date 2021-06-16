Дацик пригрозил Губерниеву за скандал с Бузовой

Он отметил, что Бузова встала на путь исправления и занимается боксом, а Губерниев, по мнению бойца, только и может оскорблять девушек.
«Ну приди в спортзал, в «Центр прогресса бокса», докопайся до любого боксёра. Меня оскорби, прям там и ляжешь. Хотя через 2-3 месяца тренировок, думаю, и Ольга тебя выстегнет», — сказал Дацик в сториз в своём Instagram-аккаунте.
Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё не является мужчиной. Позднее комментатор принёс извинения.
Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от Бельгии на старте Евро-2020.
Ранее Губерниев ответил боксёрше, вызвавшей его на бой из-за скандала с Бузовой.