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Чемпионат Европы по футболу 2020

Боец Дацик пригрозил Губерниеву за скандал с Бузовой

RT на русском
15 часов назад
Известный боец смешанного стиля Вячеслав Дацик пригрозил известному спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву после скандала с певицей Ольгой Бузовой.
Дацик пригрозил Губерниеву за скандал с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Он отметил, что Бузова встала на путь исправления и занимается боксом, а Губерниев, по мнению бойца, только и может оскорблять девушек.
«Ну приди в спортзал, в «Центр прогресса бокса», докопайся до любого боксёра. Меня оскорби, прям там и ляжешь. Хотя через 2-3 месяца тренировок, думаю, и Ольга тебя выстегнет», — сказал Дацик в сториз в своём Instagram-аккаунте.
Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё не является мужчиной. Позднее комментатор принёс извинения.
Эфир был посвящён сборной России, которую Бузова пришла поддержать после поражения от Бельгии на старте Евро-2020.
Ранее Губерниев ответил боксёрше, вызвавшей его на бой из-за скандала с Бузовой.
Около спорта,Вячеслав Дацик,Дмитрий Губерниев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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