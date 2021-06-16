Дацик пригрозил Губерниеву за скандал с Бузовой

Он отметил, что Бузова встала на путь исправления и занимается боксом, а Губерниев, по мнению бойца, только и может оскорблять девушек.

Губерниев в прямом эфире спросил у Бузовой, пьёт ли она коньяк по утрам. Ольга заплакала, обвинила журналиста в регулярных оскорблениях в свой адрес и заявила, что он для неё не является мужчиной. Позднее комментатор принёс извинения.