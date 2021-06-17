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Чемпионат Европы по футболу 2020

Пользователей расстроило «печальное» фото Емельяненко

Елена Прошина
7 часов назад
Спортивный менеджер Азамат Бостанов опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию с российским бойцом ММА Александром Емельяненко.
Пользователей расстроило «печальное» фото Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Интернет-пользователи раскритиковали бойца, заявив, что он «на вид в режиме сбоя».
«Выглядит что то очень печально», - написал в комментариях к фото @tb_exclusive (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Надеюсь что это ракурс плохой», - отметил @dmitriy_zhukov917.

«Блин ну живот остался... Надо скидывать еще», - написал @timazaicev0407.

«Ниче се. С пивбара вытащил?» - поинтересовался @artem19.05.

Бостанов возразил, что выглядит боец «сильно лучше, чем был». Многие комментаторы с ним согласились.

«Ооо Уже на человека становиться похож С возвращением Саша», - заявил @igor_monakov21.

«Блин соскучились уже по нормальной версии Саши», - добавил @andrey_f61.
В прошлом году боец Дмитрий Смоляков рассказал, что Емельяненко за пару недель до боя с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым пришел в магазин с предметом, похожим на оружие.
«Он зашел в супермаркет со стволом, размахивал там. Переполошились все, но не предали огласке, чтобы резонанс очередной не внести», - заявил Смоляков.
Он отмечал, что не знает, настоящим ли было оружие. По словам бойца, из супермаркета изъяли видеозаписи инцидента, а самого Емельяненко «отвезли на капельницу».
Около спорта,Дмитрий Смоляков,Александр Емельяненко,
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