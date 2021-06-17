Пользователей расстроило «печальное» фото Емельяненко

«Выглядит что то очень печально», - написал в комментариях к фото @tb_exclusive (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Надеюсь что это ракурс плохой», - отметил @dmitriy_zhukov917.
«Блин ну живот остался... Надо скидывать еще», - написал @timazaicev0407.
«Ниче се. С пивбара вытащил?» - поинтересовался @artem19.05.
Бостанов возразил, что выглядит боец «сильно лучше, чем был». Многие комментаторы с ним согласились.
«Ооо Уже на человека становиться похож С возвращением Саша», - заявил @igor_monakov21.
«Блин соскучились уже по нормальной версии Саши», - добавил @andrey_f61.
«Он зашел в супермаркет со стволом, размахивал там. Переполошились все, но не предали огласке, чтобы резонанс очередной не внести», - заявил Смоляков.