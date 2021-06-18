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Чемпионат Европы по футболу 2020

У вратаря сборной России Сафонова родилась дочь

Газета.Ruиещё 1
4 часа назад
Голкипер футбольного клуба «Краснодар» и сборной России Матвей Сафонов стал отцом.
У вратаря сборной России Сафонова родилась дочь
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В семье Матвея и Анастасии Сафоновых прибавление. Дочь Майя родилась сегодня. Желаем маме и малышке крепкого здоровья.
Пусть кроха растет крепкой и счастливой! Поздравляем молодых родителей», – сказано в твиттере и «Краснодара».
Я очень счастлив и рад этому событию. Какой-то переломный момент сейчас. Так много всего происходит в жизни. Сейчас я точно могу сказать, что я счастлив, — сказал Сафонов в разговоре с пресс-службой сборной России.
Напомним, что в данный момент Матвей находится в расположении Сборной России по футболу. Национальная команда готовится к заключительному матчу на групповом этапе Евро-2020 против сборной Финляндии. Матч пройдет в Копенгагене 21 июня. В прошлой игре с Финляндией, которая завершилась победой сборной России, Сафонов впервые на этом турнире вышел на поле с первых минут.
Ранее экс-тренер вратарей ЦСКА заявил, что у Сафонов может стать основным вратарем сборной.
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