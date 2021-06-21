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Африканские студенты избили чемпиона ММА у входа в магазин

Вероника Полынина
8 часов назад
Африканские студенты избили чемпиона по самбо и MMA Агасапара Мухадова возле общежития РУДН в Москве.
Африканские студенты избили чемпиона ММА у входа в магазин
Фото: соцсетисоцсети
Инцидент произошел еще 8 мая и попал на камеры наблюдения. Видеозапись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.
Агасапар Мухадов и студенты из Африки стояли в очереди в магазин у общежития, между ними произошел конфликт, который перерос в драку.
Боец ММА обратился с заявлением в полицию. Он рассказал, что один из оппонентов избил его бутылкой, в результате чего он получил порезы лица и тела. Спортсмен был госпитализирован.
Полиция уже установила личность напавшего на Мухадова с бутылкой. Им оказался уроженец республики Конго Муэала Жио Крис. Известно, что ранее он работал грузчиков в одном из сетевых магазинов в Москве. В настоящее время его местонахождение не известно, студент объявлен в розыск.
Личность второго африканца, также участвовавшего в драке, пока установить не удалось.
Агасапар Мухадов по прозвищу Горилла выступает в лиге Hardcore Fighting Championship в тяжелом весе. На счету 24-летнего бойца одна победа и два поражения.
В конце мая боец ММА Гарун Дибиров отправил в реанимацию жителя столицы, катавшегося на электросамокате. 25-летний москвич якобы отказался уступить Дибирову дорогу, из-за чего спортсмен напал на него и причинил серьезные травмы.
Пострадавший получил перелом костей черепа, сотрясение головного мозга и попал в реанимацию. Дибирова задержала полиция.
Около спорта,РУДН,РЕН ТВ,
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