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Чемпионат Европы по футболу 2020

Алюминиевый Дзюба пострадал в Подмосковье

Алиса Селезнёва
12 часов назад
Алюминиевая фигура капитана сборной по футболу Артема Дзюбы, установленная в Подольске, расплатилась за вылет России с Евро-2020. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Алюминиевый Дзюба пострадал в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС
Сборная России 21 июня со счетом 4:1 проиграла Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы и вылетела из турнира. После игры российские футболисты и главный тренер Станислав Черчесов извинились перед болельщиками.
На видеозаписи, опубликованной Mash, видно как в Подольске мужчина подходит к алюминиевой фигуре российского футболиста Артема Дзюбы и пригибает ее к земле.
«Житель соседнего подъезда направлялся домой с полными руками кошачьей еды, внезапно вспомнил игру с датчанами — и не стал себя сдерживать. Пригнул капитана к земле, а потом скрылся», - отмечает канал.
Это не первый инцидент с изображением Дзюбы в Подольске. Ранее жительницы города забрали себе установленную на улице фигуру футболиста. Против них возбудили дело по статье 158 УК РФ (кража). Девушки записали видеообращение, в котором попросили Дзюбу «морально или физически» помочь им. Они заявили, что не хотели ничего красть, а планировали просто немного похулиганить.
Также алюминиевую фигуру в 2020 году осквернили четверо молодых людей. Накануне полуфинала Кубка России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком», они подошли изображению спортсмена, справили на него нужду, а затем отсекли голову.
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