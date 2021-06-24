Алюминиевый Дзюба пострадал в Подмосковье

На видеозаписи, опубликованной Mash, видно как в Подольске мужчина подходит к алюминиевой фигуре российского футболиста Артема Дзюбы и пригибает ее к земле.

Это не первый инцидент с изображением Дзюбы в Подольске. Ранее жительницы города забрали себе установленную на улице фигуру футболиста. Против них возбудили дело по статье 158 УК РФ (кража). Девушки записали видеообращение, в котором попросили Дзюбу «морально или физически» помочь им. Они заявили, что не хотели ничего красть, а планировали просто немного похулиганить.