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Лечащего врача Марадоны начнут судить в понедельник

Просто Про Спорт
8 часов назад
В понедельник, 28 июня, лечащий врач Диего Марадоны Леопольдо Луке предстанет перед судом, сообщает Mundo Deportivo.
Врач начнет давать показания по обвинению в подделке подписей легендарного аргентинца, которые были найдены при обыске офиса и дома Луке.
Напомним, что Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
Около спорта,Диего Марадона,Фонбет,
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