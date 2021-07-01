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«Предательство – маленькая смерть»: жена Кокорина отписалась от супруга в Instagram

Мария Иванова
12 часов назад
Супруга футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова обвинила мужа в предательстве и отписалась от него в соцсети Instagram. Какой именно проступок совершил нападающий «Фиорентины», жена спортсмена не написала, только поделилась с подписчиками своими переживаниями.
В частности, Дарья Валитова написала, что для нее наступили сложные времена. Она также добавила, что ей трудно говорить о такого рода вещах публично. И назвала происходящее «маленькой смертью».
«Предательство родного человека, наверное, самое трудное, что может произойти с каждым из нас... Это сродни маленькой смерти, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и приходит холод... Не сравнимый ни с чем холод. Прямо сейчас я еще не готова об этом говорить и раскрывать детали, так как эмоции взяли верх над разумом и здравым смыслом, для меня просто важно зафиксировать это и вынести некоторый жизненный урок... Тяжелый и болезненный урок», — написала супруга футболиста в сторис.
К настоящему моменту также известно, что супруги отписались друг от друга в социальных сетях.
Александр Кокорин и Дарья Валитова начали свои отношения в 2014 году. В 2017-м у них появился общий ребенок, которого супруги назвали Майклом.
Напомним, Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» в январе текущего года. В общей сложности 30-летний спортсмен провел три матча в составе команды, не показав хороших результатов.
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