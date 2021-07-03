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Чемпионат Европы по футболу 2020

Британская журналистка сравнила карту на форме сборной Украины с пятном

News.ruиещё 3
8 часов назад
Ведущая телеканала ITV Кейт Гэррэуэй в прямом эфире сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с пятном.
Британская журналистка сравнила карту на форме сборной Украины с пятном
Фото:  uaf.ua uaf.ua
Во время утреннего шоу на телеканале речь зашла о предстоящем матче 1/4 финала между сборными Украины и Англии. Журналистка решила обратить внимание на форму подопечных Андрея Шевченко.
На передней части футболки есть карта. Её сложно увидеть. Она выглядит как футболка, которую мой сын может поднять с пола и думать, что она не сильно грязная. Карта немного выглядит как пятно, — сказала она.
Матч 1/4 финала между сборными Украины и Англии состоится 3 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия).
Ранее сообщалось, что украинский боксёр, экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик сделал прогноз на четвертьфинал Евро-2020, в котором украинцы сыграют со сборной Англии
Около спорта,Александр Усик,Андрей Шевченко,УЕФА,
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