Британская журналистка сравнила карту на форме сборной Украины с пятном

Ведущая телеканала ITV Кейт Гэррэуэй в прямом эфире сравнила карту на форме сборной Украины по футболу с пятном.
Фото: uaf.ua uaf.ua
Во время утреннего шоу на телеканале речь зашла о предстоящем матче 1/4 финала между сборными Украины и Англии. Журналистка решила обратить внимание на форму подопечных Андрея Шевченко.
На передней части футболки есть карта. Её сложно увидеть. Она выглядит как футболка, которую мой сын может поднять с пола и думать, что она не сильно грязная. Карта немного выглядит как пятно, — сказала она.
Матч 1/4 финала между сборными Украины и Англии состоится 3 июня. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия).