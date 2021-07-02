"Еб***ка": Футболист «Алании» обматерил российскую теннисистку

В «сторис» она выложила скриншот комментариев Хубулова, который, используя ненормативную лексику, осудил теннисистку за то, что она проиграла во втором круге Умблдона, изначально ведя в счете.
«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол», - прокомментировала высказывания Хубулова спортсменка.
Она также объяснила такую реакцию проигранной ставкой, и попросила «Аланию» возместить футболисту ущерб. В свою очередь в футбольном клубе принесли официальные извинения Дарье Касаткиной за поведение Владимира Хубулова, подчеркнув, что «Алания» всегда выступала «за строгое соблюдение норм морали и этики».
«От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», - говорится в сообщении на странице клуба в Instagram.
В «Алании» также пообещали, что проведут внутреннее разбирательство ситуации с игроком, о результатах которого будет сообщено в ближайшее время.
Это не первый скандал с участием российских футболистов. Ранее суд признал виновными Александра Кокорина
и Павла Мамаева
по делу о драках и приговорил их к году и пяти месяцам и к году и шести месяцам колонии общего режима
соответственно. 17 сентября 2019 года спортсмены были освобождены условно-досрочно.