"Еб***ка": Футболист «Алании» обматерил российскую теннисистку

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В «сторис» она выложила скриншот комментариев Хубулова, который, используя ненормативную лексику, осудил теннисистку за то, что она проиграла во втором круге Умблдона, изначально ведя в счете.

«Вот такие джентльмены у нас играют в футбол», - прокомментировала высказывания Хубулова спортсменка.

Она также объяснила такую реакцию проигранной ставкой, и попросила «Аланию» возместить футболисту ущерб. В свою очередь в футбольном клубе принесли официальные извинения Дарье Касаткиной за поведение Владимира Хубулова, подчеркнув, что «Алания» всегда выступала «за строгое соблюдение норм морали и этики».

«От имени всего клуба приносим извинения лично Дарье Касаткиной, членам ее семьи и команды, а также болельщикам», - говорится в сообщении на странице клуба в Instagram.