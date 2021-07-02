Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

"Я готов": Губерниев сделал заявление о Бузовой на фоне скандала

Вероника Полынина
9 часов назад
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о готовности к совместным проектам с Ольгой Бузовой, которую он ранее обидел в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
Губерниев захотел сотрудничать с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я уже предложил (идею совместного проекта – прим.ред.). Можно "Вечером на лавочке" группы "Сектор газа"... Мы со своей стороны попытались что-то сделать, но Ольга куда-то уехала, у нее какие-то съемки и так далее. Больше таких попыток мы не затевали и вряд ли будем затевать. Если кто-то хочет выступить продюсером – пожалуйста, я готов», - сказал Губерниев во время пресс-конференции в пресс-центре «Евро-2020» в Санкт-Петербурге, его слова приводит РИА «Новости».
Он отметил, что уже извинился перед Ольгой Бузовой за свои слова, хотя считает, что его вопросы были невинными.
14 июня Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира телеканала «Матч ТВ». К студии по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Он стал задавать Бузовой издевательские вопросы. Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова не выдержала и заплакала.
Около спорта,Дмитрий Губерниев,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители