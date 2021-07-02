Губерниев захотел сотрудничать с Бузовой

Он отметил, что уже извинился перед Ольгой Бузовой за свои слова, хотя считает, что его вопросы были невинными.

Он стал задавать Бузовой издевательские вопросы. Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова не выдержала и заплакала.