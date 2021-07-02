Губерниев захотел сотрудничать с Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев
заявил о готовности к совместным проектам с Ольгой Бузовой, которую он ранее обидел в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».
«Я уже предложил (идею совместного проекта – прим.ред.). Можно "Вечером на лавочке" группы "Сектор газа"... Мы со своей стороны попытались что-то сделать, но Ольга куда-то уехала, у нее какие-то съемки и так далее. Больше таких попыток мы не затевали и вряд ли будем затевать. Если кто-то хочет выступить продюсером – пожалуйста, я готов», - сказал Губерниев во время пресс-конференции в пресс-центре «Евро-2020» в Санкт-Петербурге, его слова приводит РИА «Новости».
Он отметил, что уже извинился перед Ольгой Бузовой за свои слова, хотя считает, что его вопросы были невинными.
14 июня Ольга Бузова стала гостьей прямого эфира телеканала «Матч ТВ». К студии по видеосвязи из Санкт-Петербурга подключился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Он стал задавать Бузовой издевательские вопросы. Сначала он спросил ее, какая школа ей ближе — российская с требованиями Черчесова или советская тренера Эфроса. После того как певица не смогла ответить на вопрос, он спросил ее: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Бузова не выдержала и заплакала.