Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на критику фигуристов из-за ее поста в Instagram о мужской художественной гимнастике.

Ранее экс-спортсменка опубликовала в соцсети видео, в котором мужчина выступает в упражнениях с лентой.

Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта.

«Своим высказыванием я не хотела никого задеть. У меня есть устойчивое мнение и свое понимание на сей счет.

Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике», — цитирует Навку «Матч ТВ».

Олимпийская чемпионка Турина-2006 подчеркнула, что хочет, чтобы ее дети росли в здоровом обществе.

Сексуальная ориентация – это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против. Это вызывает противоречивые чувства», – добавила Навка.