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Чемпионат Европы по футболу 2020

Навка ответила на критику после слов о мужской художественной гимнастике

Газета.Ru
1 час назад
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отреагировала на критику фигуристов из-за ее поста в Instagram о мужской художественной гимнастике.
Ранее экс-спортсменка опубликовала в соцсети видео, в котором мужчина выступает в упражнениях с лентой.
Навка ужаснулась номеру гимнаста, а также заявила, что художественная гимнастика должна оставаться чисто женским видом спорта.
«Своим высказыванием я не хотела никого задеть. У меня есть устойчивое мнение и свое понимание на сей счет.
Я не считаю, что мужчина должен надевать юбку. Мужчина должен оставаться в мужском облике», — цитирует Навку «Матч ТВ».
Олимпийская чемпионка Турина-2006 подчеркнула, что хочет, чтобы ее дети росли в здоровом обществе.
Сексуальная ориентация – это личное дело каждого. Никто не имеет права в это вмешиваться. Но когда это все является пропагандой, где дети видят по телевизору и в публичном пространстве, то я категорически против. Это вызывает противоречивые чувства», – добавила Навка.
Ранее четырехкратная чемпионка мира в танцах на льду француженка Габриэлла Пападакис раскритиковала победительницу Игр-2006.
Около спорта,Видео,Татьяна Навка,
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