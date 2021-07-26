Алана Мамаева пожаловалась на жилищные условия

Мамаева предложила подписчикам задать ей вопросы, ответы на которые она опубликовала в сторис. Бывшую супругу футболиста спросили, почему с ней не живут ее собаки по кличке Тося и Бося. Бывшая модель объяснила решение недостаточным количеством квадратных метров в квартире.

«В 48 метрах с двумя детьми кабачком и птицей. Еще, конечно, двух собак не хватает», — отметила Мамаева .

Мамаева развелась с футболистом в апреле 2021 года после восьми лет брака. До этого бывшая модель неоднократно обвиняла спортсмена в изменах. С одной из любовниц футболист познакомился на сборах в Испании. Перед расторжением брака в суде Мамаева решила не претендовать на имущество и алименты.