Самые громкие побеги известных спортсменов

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова решила не возвращаться в Белоруссию из Германии, где она живет с семьей. Об этом она сообщила белорусскому Фонду спортивной солидарности (BSSF). Спортсменка заявила, что в Германии «может дышать полной грудью» и «хорошо спать», тогда как в Белоруссии у нее «не было ни врача, который хотя бы советовал, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста».

1/11 Белорусская легкоатлетка Яна Максимова решила не возвращаться в Белоруссию из Германии, где она живет с семьей. Спортсменка заявила, что в Германии «может дышать полной грудью» и «хорошо спать», тогда как в Белоруссии у нее «не было ни врача, который хотя бы советовал, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста». Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/11 Ранее бегунья Кристина Тимановская поспорила с белорусскими спортивными чиновниками из-за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпиаде в Токио и отказалась возвращаться домой. По слова легкоатлетки, в Белоруссии ее «могут посадить в тюрьму». Фото: Reuters 3/11 Шахматист, международный гроссмейстер, участник двух матчей на первенство мира Виктор Корчной летом 1976 года во время турнира в Амстердаме попросил политического убежища в Нидерландах, отправившись в ближайший от гостиницы полицейский участок. В результате гроссмейстеру в Голландии дали только вид на жительство, после чего Корчной переехал жить в Швейцарию. Фото: ТАСС 4/11 Шахматист Гата Камский (настоящее имя Гатаулла Сабиров) из Новокузнецка принял решение не возвращаться в СССР после турнира в американском Нью Йорке в 1989 году. На решение шахматиста, которому тогда было 14 лет, повлиял отец, сопровождавший его во время поездки. Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/11 Прославленные советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1979 году во время гастролей в Швейцарии направились в полицейский участок, где попросили политического убежища. Получив его, пара обосновалась в местном городке Гриндельвальд Фото: РИА Новости 6/11 Советский хоккеист, чемпион ОИ 1988 года, чемпион мира, трёхкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта Александр Могильный бежал после победы сборной страны на чемпионате мира в Швеции в мае 1989 года. Это был первый в истории побег советского хоккеиста. Фото: РИА Новости 7/11 Трёхкратный чемпион СССР по хоккею, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Сергей Федоров вслед за Могильным отправился играть в НХЛ вопреки позиции советских властей. В июле 1990 года во время Игр доброй в американском Сиэтле. Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/11 В 1979 году заслуженный мастер спорта СССР, 4-х кратный чемпион мира и победитель Олимпиады в Мюнхене, литовец Владас Чесюнас во время проведения ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге попросил политического убежища в ФРГ. Вскоре после получения политубежища спортсмена похитили и вернули в СССР агенты КГБ. Фото: ТАСС 9/11 Чемпион СССР по прыжкам в воду, мастер спорта международного класса Сергей Немцанов отказался ехать домой с Олимпиады в Монреале в 1976 году, обратившись в канадский иммиграционный офис в олимпийской деревне. Точные причины, побудившие спортсмена к такому шагу не известны. Фото: ТАСС 10/11 В 1990 году кенийский бегун Уилсон Кипкетер прибыл по студенческому обмену в Данию. Впоследствии Уилсон решил не возвращаться на родину. Фото: Reuters Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/11 Польский прыгун с шестом Владыслав Козакевич прославился неприличным жестом, который он показал болельщикам на Олимпиаде-1980 в Москве. Советские дипломаты требовали отобрать у поляка золотую медаль и пожизненно дисквалифицировать его за оскорбление советского народа. В 1985 году Козакевич сбежал в ФРГ. Фото: Reuters

Ранее бегунья Кристина Тимановская поспорила с белорусскими спортивными чиновниками из-за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на Олимпиаде в Токио и отказалась возвращаться домой. По слова легкоатлетки, в Белоруссии ее «могут посадить в тюрьму».

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«Рамблер» вспомнил ряд самых громких, по мнению редакции, случаев, когда спортсмены принимали решение не возвращаться на родину.

Шахматист, международный гроссмейстер, участник двух матчей на первенство мира Виктор Корчной летом 1976 года во время турнира в Амстердаме попросил политического убежища в Нидерландах, отправившись в ближайший от гостиницы полицейский участок. В результате гроссмейстеру в Голландии дали только вид на жительство, после чего Корчной переехал жить в Швейцарию.

Шахматист Гата Камский (настоящее имя Гатаулла Сабиров) из Новокузнецка принял решение не возвращаться в СССР после турнира в американском Нью Йорке в 1989 году. На решение шахматиста, которому тогда было 14 лет, повлиял отец, сопровождавший его во время поездки.

Прославленные советские фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов в 1979 году во время гастролей в Швейцарии направились в полицейский участок, где попросили политического убежища. Получив его, пара обосновалась в местном городке Гриндельвальд. В Советском Союзе фигуристов называли предателями, лишили звания заслуженных мастеров спорта, а также вычеркнули их имена из спортивных справочников.

Советский хоккеист, чемпион ОИ 1988 года, чемпион мира, трёхкратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта Александр Могильный бежал после победы сборной страны на чемпионате мира в Швеции в мае 1989 года. Это был первый в истории побег советского хоккеиста.

Трёхкратный чемпион СССР по хоккею, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Сергей Федоров вслед за Могильным отправился играть в НХЛ вопреки позиции советских властей. В июле 1990 года во время Игр доброй в американском Сиэтле.

В 1979 году заслуженный мастер спорта СССР, 4-х кратный чемпион мира и победитель Олимпиады в Мюнхене, литовец Владас Чесюнас во время проведения ЧМ по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге попросил политического убежища в ФРГ. Вскоре после получения политубежища спортсмена похитили и вернули в СССР агенты КГБ.

Чемпион СССР по прыжкам в воду, мастер спорта международного класса Сергей Немцанов отказался ехать домой с Олимпиады в Монреале в 1976 году, обратившись в канадский иммиграционный офис в олимпийской деревне. Точные причины, побудившие спортсмена к такому шагу не известны.

В 1990 году кенийский бегун Уилсон Кипкетер прибыл по студенческому обмену в Данию. Впоследствии Уилсон решил не возвращаться на родину.