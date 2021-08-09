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Олимпиада-2020

Русалка из Кремля: чемпионка Пацкевич оказалась сотрудницей администрации президента

Газета.Ru
1 час назад

Александра Пацкевич, которая 7 августа в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады в Токио, оказалась сотрудницей администрации президента, сообщили «РИА Новости». «Она наша сотрудница, находилась год в отпуске за свой счет, готовилась к Олимпиаде», — заявил собеседник агентства из АП.

Александра Пацкевич, которая 7 августа в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады в Токио, оказалась сотрудницей администрации президента, сообщили «РИА Новости».
1/15 Александра Пацкевич, которая 7 августа в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады в Токио, оказалась сотрудницей администрации президента, сообщили «РИА Новости».
Фото: Instagram
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«Она наша сотрудница, находилась год в отпуске за свой счет, готовилась к Олимпиаде», — заявил собеседник агентства из АП.
2/15 «Она наша сотрудница, находилась год в отпуске за свой счет, готовилась к Олимпиаде», — заявил собеседник агентства из АП.
Фото: Instagram
Пацкевич 32 года, она начала заниматься в бассейне с пяти лет, параллельно ходила на бальные танцы.
3/15 Пацкевич 32 года, она начала заниматься в бассейне с пяти лет, параллельно ходила на бальные танцы.
Фото: Instagram
Александра — одна из наиболее титулованных синхронисток планеты: на ее счету три золота Олимпиад, 13 побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы.
4/15 Александра — одна из наиболее титулованных синхронисток планеты: на ее счету три золота Олимпиад, 13 побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы.
Фото: Instagram
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После победы в Токио она заявила, что эти Игры для нее последние.
5/15 После победы в Токио она заявила, что эти Игры для нее последние.
Фото: Instagram
«Главные слова я напишу в постах завтра, послезавтра. Расскажу, что случилось со мной на технической программе. Сейчас просто нет слов. Все эмоции, все силы отданы, чтобы завоевать эту золотую медаль. Я счастлива», — сообщила Пацкевич своим подписчикам в Instagram.
6/15 «Главные слова я напишу в постах завтра, послезавтра. Расскажу, что случилось со мной на технической программе. Сейчас просто нет слов. Все эмоции, все силы отданы, чтобы завоевать эту золотую медаль. Я счастлива», — сообщила Пацкевич своим подписчикам в Instagram.
Фото: Instagram
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Пацкевич 32 года, она начала заниматься в бассейне с пяти лет, параллельно ходила на бальные танцы. Александра — одна из наиболее титулованных синхронисток планеты: на ее счету три золота Олимпиад, 13 побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы. После победы в Токио она заявила, что эти Игры для нее последние.

«Главные слова я напишу в постах завтра, послезавтра. Расскажу, что случилось со мной на технической программе. Сейчас просто нет слов. Все эмоции, все силы отданы, чтобы завоевать эту золотую медаль. Я счастлива», — сообщила Пацкевич своим подписчикам в Instagram.

Около спорта,Фото,Александра Пацкевич,СБОРНАЯ РОССИИ,Администрация Президента РФ,РИА Новости,
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