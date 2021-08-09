Александра Пацкевич, которая 7 августа в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады в Токио, оказалась сотрудницей администрации президента, сообщили «РИА Новости». «Она наша сотрудница, находилась год в отпуске за свой счет, готовилась к Олимпиаде», — заявил собеседник агентства из АП.

1/15 Александра Пацкевич, которая 7 августа в составе сборной России по синхронному плаванию завоевала золото Олимпиады в Токио, оказалась сотрудницей администрации президента, сообщили «РИА Новости». Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/15 «Она наша сотрудница, находилась год в отпуске за свой счет, готовилась к Олимпиаде», — заявил собеседник агентства из АП. Фото: Instagram 3/15 Пацкевич 32 года, она начала заниматься в бассейне с пяти лет, параллельно ходила на бальные танцы. Фото: Instagram 4/15 Александра — одна из наиболее титулованных синхронисток планеты: на ее счету три золота Олимпиад, 13 побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы. Фото: Instagram Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/15 После победы в Токио она заявила, что эти Игры для нее последние. Фото: Instagram 6/15 «Главные слова я напишу в постах завтра, послезавтра. Расскажу, что случилось со мной на технической программе. Сейчас просто нет слов. Все эмоции, все силы отданы, чтобы завоевать эту золотую медаль. Я счастлива», — сообщила Пацкевич своим подписчикам в Instagram. Фото: Instagram 7/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/15 9/15 10/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 11/15 12/15 13/15 Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 14/15 15/15

Пацкевич 32 года, она начала заниматься в бассейне с пяти лет, параллельно ходила на бальные танцы. Александра — одна из наиболее титулованных синхронисток планеты: на ее счету три золота Олимпиад, 13 побед на чемпионатах мира и четыре на чемпионатах Европы. После победы в Токио она заявила, что эти Игры для нее последние.