Познер ответил на слова Губерниева о трехголовом драконе

«Губерниев — яркий комментатор. Мне очень нравится, как он работает. Он всегда привносит интересные элементы в трансляцию своими высказываниями.



В данном случае, я считаю, он меня похвалил: быть трёхголовым монстром, драконом не всякому дано. И в какой-то степени он прав. Вот играли в финале Олимпиады волейболисты из России и Франции, и мне действительно было тяжело. Мне хочется в таких случаях, чтобы и те и те выиграли. Да, мне бывает сложно болеть, я это вполне признаю», — цитирует Познера News.ru.