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Олимпиада-2020

Познер — о словах Губерниева: быть трёхголовым драконом не всякому дано, он прав

Чемпионат.comиещё 3
57 минут назад

Телеведущий Владимир Познер отреагировал на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который заявил, что Владимир болеет сразу за несколько стран на Олимпиадах, поэтому ему сложно быть объективным во многих вопросах.

Познер ответил на слова Губерниева о трехголовом драконе
Фото: ТАССТАСС

«Губерниев — яркий комментатор. Мне очень нравится, как он работает. Он всегда привносит интересные элементы в трансляцию своими высказываниями.

В данном случае, я считаю, он меня похвалил: быть трёхголовым монстром, драконом не всякому дано. И в какой-то степени он прав. Вот играли в финале Олимпиады волейболисты из России и Франции, и мне действительно было тяжело. Мне хочется в таких случаях, чтобы и те и те выиграли. Да, мне бывает сложно болеть, я это вполне признаю», — цитирует Познера News.ru.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Владимир Познер,
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