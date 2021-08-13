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Бывшая жена Мамаева заявила, что считает Павла врагом

Газета.Ru
56 минут назад

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, рассказала о своем отношении к игроку.

Алана Мамаева: "Павел некоторыми поступками очень быстро перешел из ранга «близких людей» в ранг врага"
Фото: @alana_mamaeva/Instagram.com@alana_mamaeva/Instagram.com

«Он некоторыми поступками очень быстро перешел из ранга «близких людей» в ранг врага. Он пьяный звонил дочери, говорил про меня какие-то гадости. И у дочери отторжение от него, она удалила его номер. Я ребенка просто так ему не отдам, потому что он может ее выкрасть. У него будут на это все права, он — официальный отец», — сказала Алана в фильме »Мамаева. Исповедь».

Алана и Павел поженились в 2013 году. Вскоре у супругов родилась общая дочь Алиса. В апреле 2021 года пара расторгла брак. Причиной развода стала измена Мамаева с испанской моделью Ирен Гарсией.

Ранее Надежда Санько, новая девушка полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в своих соцсетях ответила на вопрос о взаимоотношениях с экс-супругой футболиста Аланой Мамаевой.

«Я не считаю нужным что-либо говорить, объяснять ей. Взвесив все факты нашей с ней коммуникации, я не нашла ни одного аргумента сделать это», — сказала Санько.

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