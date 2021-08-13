Алана Мамаева: "Павел некоторыми поступками очень быстро перешел из ранга «близких людей» в ранг врага"

«Он некоторыми поступками очень быстро перешел из ранга «близких людей» в ранг врага. Он пьяный звонил дочери, говорил про меня какие-то гадости. И у дочери отторжение от него, она удалила его номер. Я ребенка просто так ему не отдам, потому что он может ее выкрасть. У него будут на это все права, он — официальный отец», — сказала Алана в фильме »Мамаева. Исповедь».