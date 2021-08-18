«Любимчик уже твой соперник»: Слуцкая осудила появление трансгендеров в фигурном катании

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая осудила решение Международного союза конькобежцев (ISU) о праве перехода трансгендерных спортсменов из мужского в женское катание. Своим мнением она поделилась в Instagram .

«ISU опубликовал заявление, в соответствии с которым трансгендеры получают право перехода из одной категории фигурного катания в другую! Для этого, конечно, нужно выполнить ряд определенных условий. Но все же», - отметила она.

«Ну вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра этот же любимчик уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» — написала Слуцкая.

Ранее фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, назвала шокирующим выступление мужчин в художественной гимнастике и выразила надежду, что в России подобного не будет. Она отметила, что хотела бы никогда не видеть как в «женском виде спорта» выступает мужчина, и не желает, чтобы на это смотрели дети.