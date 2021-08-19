Белорусские спортсмены пожаловались на запрет выезжать за рубеж

Спортсменам Белоруссии запретили выезжать на соревнования за границу, причем даже за свой счет. Об этом рассказали сами атлеты, добавив, что официальный запретительный документ отсутствует, а об этом условии они узнали от представителей минспорта Белоруссии.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известно, что белорусский легкоатлет Андрей Кравченко выложил скриншот соответствующей переписки в своем Instagram.

Из нее вытекает, что запрет распространяется на выезды не только за счет государства, но и за счет самих спортсменов. Приказ затрагивает все виды спорта, а при нарушении возможно увольнение.

Официальные комментарии по этой теме власти пока не давали. Но по информации ряда СМИ, в Минспорта исключили финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет средств бюджета.

Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел громкий скандал с легкоатлеткой из Белоруссии Кристиной Тимановской, которую после отказа выступать на другой дистанции под угрозами хотели силой вернуть на родину.

Ранее появилось сообщение, что Тимановская вышла на старт впервые после невозвращения с прошедшей олимпиады.