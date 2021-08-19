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Олимпиада-2020

Белорусские спортсмены пожаловались на запрет выезжать за рубеж

Анна Безрукова
2 часа назад

Спортсменам Белоруссии запретили выезжать на соревнования за границу, причем даже за свой счет. Об этом рассказали сами атлеты, добавив, что официальный запретительный документ отсутствует, а об этом условии они узнали от представителей минспорта Белоруссии.

Белорусские спортсмены пожаловались на запрет выезжать за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что белорусский легкоатлет Андрей Кравченко выложил скриншот соответствующей переписки в своем Instagram.

Из нее вытекает, что запрет распространяется на выезды не только за счет государства, но и за счет самих спортсменов. Приказ затрагивает все виды спорта, а при нарушении возможно увольнение.

Официальные комментарии по этой теме власти пока не давали. Но по информации ряда СМИ, в Минспорта исключили финансирование участия в коммерческих соревнованиях, а также финансирование учебно-тренировочных сборов перед ними за счет средств бюджета.

Напомним, на Олимпиаде в Токио произошел громкий скандал с легкоатлеткой из Белоруссии Кристиной Тимановской, которую после отказа выступать на другой дистанции под угрозами хотели силой вернуть на родину.

Ранее появилось сообщение, что Тимановская вышла на старт впервые после невозвращения с прошедшей олимпиады.

В воскресенье Тимановская участвовала в Мемориале Вецлава Маняка в Щецине в Польше. Из итогового протокола соревнований следует, что Тимановская стартовала на двух дистанциях – 100 и 200 метров, и на обеих ей досталось третье место. При этом в протоколах она проходила как представитель Белоруссии.

Около спорта,Андрей Кравченко,Минспорта,
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