Провокационная футболка Бузовой вызвала недоумение у Губерниева

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал футболку певицы и телеведущей Ольги Бузовой с провокационной надписью «Где мой коньяк?», в которой она появилась на репетиции выступления на конкурсе «Новая волна».

«Я так и не понял, перестала или не перестала?», - написал Губерниев в Телеграм.

В июне в эфире «Матч ТВ» телекомментатор Дмитрий Губерниев довел Бузову до слез, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросив, перестала ли она пить коньяк по утрам. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.