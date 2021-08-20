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«Я так и не понял»: Губерниев высказался о провокационной футболке Бузовой

Елена Прошина
53 минуты назад

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал футболку певицы и телеведущей Ольги Бузовой с провокационной надписью «Где мой коньяк?», в которой она появилась на репетиции выступления на конкурсе «Новая волна».

Провокационная футболка Бузовой вызвала недоумение у Губерниева
Фото: InstagramInstagram

«Я так и не понял, перестала или не перестала?», - написал Губерниев в Телеграм.

В июне в эфире «Матч ТВ» телекомментатор Дмитрий Губерниев довел Бузову до слез, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросив, перестала ли она пить коньяк по утрам. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

"Где мой коньяк?": Бузова вышла в футболке с провокационной надписью

Сегодня Бузова в своем Instagram выложила кадры репетиции выступления на конкурсе «Новая волна», где она поет в футболке с провокационной надписью «Где мой коньяк?». Вместе с Димой Биланом они исполняют композицию «Пьяная любовь».

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Астрид Линдгрен,Дима Билан,
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