Нурмагомедов извинился перед афганцами

«У меня тесные отношения с афганским народом. У меня очень много друзей, близких людей. Думаю, меня неправильно поняли, когда я сказал, что меня это не касается. Я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Надеюсь, что они меня простят. Если я чем-то обидел, то хочу принести извинения», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.