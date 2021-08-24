Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Модель Playboy предложила $600 000 за салфетку со слезами Месси

Секрет Фирмыиещё 4
2 часа назад

Испанская модель Playboy и фанатка футбольного клуба «Барселона» Луана Сандин предложила приобрести выставленную на аукцион салфетку со слезами аргентинского нападающего Лионеля Месси за $600 000. Платок нужен Сандин для откровенной фотосессии. Продавец салфетки не откликнулся на щедрое предложение и уже удалил объявление — возможно, он продал платок за большую сумму.

Модель Playboy предложила $600 000 за салфетку со слезами Месси
Фото: ReutersReuters

«Я предложила $600 000, чтобы приобрести платок со слезами Месси, однако вскоре после этого предложение о продаже исчезло», — рассказала Сандин британскому таблоиду Daily Star. Ранее стало известно, что слёзы шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси оценили в $1 млн.

Объявление о продаже салфетки появилось на платформе Mercado Libre. Продавец уточнил, что на ней помимо слёз имеется и носовая слизь футболиста. Салфетку могут отправить покупателю в любую точку мира.

Самой известной фотоссесией в карьере Сандин стала съёмка для Playboy Africa. Там модель позировала в футболке «Барселоны». Сандин вновь решила сделать откровенную фотосессию для мужского журнала, салфетка должна была стать необчным аксессуаром.

Ранее «Секрет» писал, что Лионель Месси получил часть премии за переход в французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в криптовалюте. Руководство не стало сообщать, какую долю подписного бонуса аргентинцу выдали в фанатских токенах $PSG, но оценило её как «значительную».

Около спорта,Лионель Месси,Газета Daily Star,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители