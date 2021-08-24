Модель Playboy предложила $600 000 за салфетку со слезами Месси

Испанская модель Playboy и фанатка футбольного клуба «Барселона» Луана Сандин предложила приобрести выставленную на аукцион салфетку со слезами аргентинского нападающего Лионеля Месси за $600 000. Платок нужен Сандин для откровенной фотосессии. Продавец салфетки не откликнулся на щедрое предложение и уже удалил объявление — возможно, он продал платок за большую сумму.

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«Я предложила $600 000, чтобы приобрести платок со слезами Месси, однако вскоре после этого предложение о продаже исчезло», — рассказала Сандин британскому таблоиду Daily Star. Ранее стало известно, что слёзы шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси оценили в $1 млн.

Объявление о продаже салфетки появилось на платформе Mercado Libre. Продавец уточнил, что на ней помимо слёз имеется и носовая слизь футболиста. Салфетку могут отправить покупателю в любую точку мира.

Самой известной фотоссесией в карьере Сандин стала съёмка для Playboy Africa. Там модель позировала в футболке «Барселоны». Сандин вновь решила сделать откровенную фотосессию для мужского журнала, салфетка должна была стать необчным аксессуаром.