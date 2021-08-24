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Олимпиада-2020

Павел Мамаев: мои друзья перевели Алане 20 миллионов рублей за год

Вероника Полынина
1 час назад

Алана Мамаева получила от родственников и друзей Павла Мамаева почти 20 млн рублей, пока футболист сидел в тюрьме. Об этом Мамаев рассказал в интервью Нобелю Арустамяну для телеканала «Матч ТВ».

Мамаев: мои друзья перевели Алане 20 миллионов рублей за год
Фото: InstagramInstagram

По словам футболиста, в то время, как он находился в тюрьме, Алана снимала апартаменты в «Москве-Сити» за 350 тысяч рублей в месяц. Она ежемесячно получала от отца Мамаева 600 тысяч рублей на содержание и жаловалась всем знакомым, что ей не хватает денег.

«Ей мои друзья, близкие, знакомые, в общей сложности за год дали порядка 12-15 млн рублей. Здесь 12 млн, там 7,5 млн. Практически 20 млн рублей за год. Разделите просто эту сумму на 12 месяцев. 1,5 млн рублей в месяц. Ты правда считаешь, что на эти деньги нельзя не просто спокойно, а прекрасно жить?» - поинтересовался футболист.

Он отметил, что их дети в это время жили в Краснодаре.

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Напомним, журналист Нобель Арустамян уволился с телеканала «Матч ТВ» после интервью с Павлом Мамаевым. Он отметил, что ему было «жутко дискомфортно копаться в личной жизни людей».

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