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Олимпиада-2020

Украинская чемпионка объяснила отказ от российского гражданства

Анна Безрукова
1 час назад

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, почему отказалась от гражданства России. Ее слова передает издание Tribuna.

Украинская чемпионка объяснила отказ от российского гражданства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам 30-летней спортсменки из Украины, она получила предложение о принятии российского гражданства девять лет назад, но не стала его рассматривать, поскольку не хотела выступать на соревнованиях международного уровня против родной страны.

При этом Харлан отметила, что после смены спортивного гражданства ее условия для профессионального роста могли бы улучшиться, но для нее этот фактор не был самым важным.

«Мне никогда не приходит в голову: «А вот если бы я сделала иначе». Все происходит так, как должно быть», — отметила фехтовальщица.

Ольга Харлан - олимпийская чемпионка (2008), шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы. На Олимпиаде в Токио спортсменке не удалось преодолеть стадию 1/16 финала.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл рассказала о причинах своего отказа от гражданства Украины.

«Родилась русской, выиграла золотую медаль за Украину, а умру американкой», — сообщила Баюл.

Оксана Баюл - олимпийская чемпионка (1994), чемпионка мира (1993), двукратный призер чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратная чемпионка Украины (1993, 1994) и заслуженный мастер спорта Украины.

Около спорта,Оксана Баюл,Ольга Харлан,
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