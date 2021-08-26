Чемпионка РФ рассказала о наказании украинских спортсменов за контакты с русскими

Многократная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко рассказала «ПолитЭксперту», как украинских спортсменов наказывали за контакты с русскими в 2014 году.

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«Мы были на чемпионате Европы, ребят просто наказывали денежными штрафами за коммуникацию с нами. Это привязывание политики к спорту. Спорт вообще к политике никакого отношения иметь не должен», – рассказала Савченко, комментируя недружелюбное поведение руководства сборной Украины на Паралимпиаде в Токио.

При этом пловчиха отметила, что российские спортсмены достаточно хорошо общались с украинскими пловцами.

Напомним, что ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как руководители украинской делегации, оказавшись на трибуне рядом с россиянами во время церемонии открытия Паралимпиады в Токио, в спешном порядке приказали своим уходить со стадиона.