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Олимпиада-2020

Чемпионка РФ рассказала о наказании украинских спортсменов за контакты с русскими

Елена Прошина
52 минуты назад

Многократная паралимпийская чемпионка по плаванию Оксана Савченко рассказала «ПолитЭксперту», как украинских спортсменов наказывали за контакты с русскими в 2014 году.

Чемпионка РФ рассказала о наказании украинских спортсменов за контакты с русскими
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы были на чемпионате Европы, ребят просто наказывали денежными штрафами за коммуникацию с нами. Это привязывание политики к спорту. Спорт вообще к политике никакого отношения иметь не должен», – рассказала Савченко, комментируя недружелюбное поведение руководства сборной Украины на Паралимпиаде в Токио.

При этом пловчиха отметила, что российские спортсмены достаточно хорошо общались с украинскими пловцами.

Напомним, что ранее комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как руководители украинской делегации, оказавшись на трибуне рядом с россиянами во время церемонии открытия Паралимпиады в Токио, в спешном порядке приказали своим уходить со стадиона.

Позднее слова Губерниева опроверг исполняющий обязанности Паралимпийского комитета России Павел Рожков. По его словам, никакого запрета не существовало, а украинцы всю церемонию находились рядом с российскими спортсменами.

Около спорта,Оксана Савченко,Дмитрий Губерниев,Павел Рожков,
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