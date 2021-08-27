Экс-жена Мамаева заявила об алкоголизме футболиста

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана рассказала о проблемах с алкоголем у бывшего мужа. По ее словам, из-за этого после восьми лет брака у неё сложилось «отвращение к спиртному и к пьяным людям».

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Отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram, Алана призналась, что муж ведет нездоровый образ жизни.

«После восьми лет алкоголизма Паши у меня отвращение к спиртному и к пьяным людям», – написала она.

При этом Алана отметила, что иногда сама может выпить стакан вина.

Напомним, что развод Павла и Аланы Мамаевых произошел в апреле 2021 года. В браке у них родился один ребенок – дочка Алиса, которая сейчас находится с мамой. При этом футболист настаивает, чтобы место жительства дочери определили с ним.