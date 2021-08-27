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Олимпиада-2020

Экс-жена Мамаева заявила об алкоголизме футболиста

Елена Прошина
1 час назад

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана рассказала о проблемах с алкоголем у бывшего мужа. По ее словам, из-за этого после восьми лет брака у неё сложилось «отвращение к спиртному и к пьяным людям».

Экс-жена Мамаева заявила об алкоголизме футболиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram, Алана призналась, что муж ведет нездоровый образ жизни.

«После восьми лет алкоголизма Паши у меня отвращение к спиртному и к пьяным людям», – написала она.

При этом Алана отметила, что иногда сама может выпить стакан вина.

Напомним, что развод Павла и Аланы Мамаевых произошел в апреле 2021 года. В браке у них родился один ребенок – дочка Алиса, которая сейчас находится с мамой. При этом футболист настаивает, чтобы место жительства дочери определили с ним.

Сейчас Мамаев встречается с Надеждой Санько, которая, по словам Аланы, раньше была её подругой. Бывшая жена уверена, что новая избранница хочет получить от футболиста как можно больше денег и бросить.

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