Вячеслав Опахин — новый главный редактор «Чемпионата»

Новым главным редактором спортивного портала Championat.com стал Вячеслав Опахин. На этом посту он сменил Евгения Слюсаренко, который руководил редакцией на протяжении 3,5 лет.

Вячеслав пришёл в проект на должность заместителя главного редактора в апреле 2020 года. Работал над развитием продукта, новыми форматами и трансформацией отдельных разделов. На своём новом посту он будет всецело отвечать за редакционную политику издания. К неизменным приоритетным задачам, таким как прирост аудитории портала и реализация новых редакционных проектов, добавятся перезапуск контентного продукта «Чемпионата» и развитие редакции в текущих и новых нишах.

Видео дня

«Позиция главреда — это большой вызов и громадная ответственность. Нам предстоят интересные эксперименты с форматами, подходами и прокачивание ценности контента для аудитории. К счастью, с командой таких классных (а я знаю это изнутри) людей и топовых профессионалов нет недостижимых целей и невыполнимых задач. Спорт — это о достижениях, героях, историях преодоления себя и эмоциях. «Чемпионат» всегда умел показывать спорт через призму ярких красок. Хочется, чтобы именно позитива и ощущения, что спорт — это кайф, было больше», — прокомментировал своё назначение Вячеслав Опахин.

Опахин в спортивной журналистике с 2009 года. Ранее писал для еженедельника «Футбол», газет «Ведомости», «Московские новости», журнала «Русский репортёр» и входил в руководство проекта «Бомбардир». Затем был главным редактором медиапроекта о технологиях Hi-Tech Mail.ru и в роли издателя возглавлял медиа «Канобу» и «Игромания».