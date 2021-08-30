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Олимпиада-2020

Соловьёв назвал Мамаева ничтожеством и сравнил его с Паниным

RT на русскомиещё 1
52 минуты назад

Российский журналист Владимир Соловьёв осудил полузащитника «Ростова» Павла Мамаева за публичный развод с женой Аланой.

«Павел Мамаев весь покрыт татушками, абсолютно весь. Отсидевший и теперь разведённый. Уже никто и не вспомнит, что он — футболист. Мы живём совершенно в уникальное время. Павел Мамаев такое же ничтожество, как и Панин с ногой в заднице», — сказал Соловьев на своём YouTube-канале.

Он также добавил, что ему жаль дочку Мамаева, которая наблюдает за скандальным бракоразводным процессом родителей.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Мамаева за интервью Нобелю Арустамяну, где футболист раскрыл подробности своего развода.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Павел Мамаев,Владимир Соловьев,
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