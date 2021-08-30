Российский журналист Владимир Соловьёв осудил полузащитника «Ростова» Павла Мамаева за публичный развод с женой Аланой.
«Павел Мамаев весь покрыт татушками, абсолютно весь. Отсидевший и теперь разведённый. Уже никто и не вспомнит, что он — футболист. Мы живём совершенно в уникальное время. Павел Мамаев такое же ничтожество, как и Панин с ногой в заднице», — сказал Соловьев на своём YouTube-канале.
Он также добавил, что ему жаль дочку Мамаева, которая наблюдает за скандальным бракоразводным процессом родителей.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Мамаева за интервью Нобелю Арустамяну, где футболист раскрыл подробности своего развода.