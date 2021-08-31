В интернете осудили украинского паралимпийца за отказ фотографироваться с русскими

Украинский легкоатлет Игорь Цветов, который завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в забеге на 100 метров в классе Т35, прокомментировал решение не фотографироваться со спортсменами из России на пьедестале почета.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое. С Украиной в сердце», — написал Цветов на своей странице в Facebook.

Ситуация вызвала бурные обсуждения в интернете, поскольку совсем недавно в схожей ситуации оказалась украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Вот только она не стала отказываться от снимка с россиянкой Марией Ласицкене, из-за чего подверглась травле со стороны националистически настроенного населения Украины.

Как отметили читатели «Рамблера», Цветов своим поступком показал свой страх перед возможными последствиями.

«Я думаю он просто боится последствий, все запуганы националистами», – пишет Александр Иванович.

«Я понимаю украинского спортсмена, встань он рядом с русскими призерами, да еще и победителями, на Украине не него обрушилась бы волна ненависти от нацистов», – написал Веселый Дачник.

Другие же посчитали его выходку «больной».

«Это не с Украиной в сердце - это с дурью в голове», – написал ХХХ ХХХ.

«Больной на голову легкоатлет», – написал Тупак Омаров.

«Таки мне кажется, что Украина не в сердце, а немного ниже», – написал Просто МалышЪ.

«Ну теперь понятно, какой диагноз у всех тех, кто разжигает эту вражду», – написал Лаврентий Лаврентьевич.

Еще часть читателей отметила, что спортсмен имеет право не фотографироваться, если этого не хочет.