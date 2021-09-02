Лавров: США могут "украсть" российских спортсменов

"Я не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого они в чем-либо подозревают, по всему миру и просто отправляют на свою территорию нелегально, такие же методы будут применять и для наказания спортсменов, сдавших положительный тест (на допинг — прим. ред.) и которых США считает угрозой своим интересам в международных соревнованиях", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.