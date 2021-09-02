Лавров: США могут "украсть" российских спортсменов

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров допустил, что власти США могут "украсть" российских спортсменов, у которых оказались положительными результаты тестов на допинг. Об этом он говорил в ходе встречи с представителями спортивного сообщества Свердловской области, передает ТАСС.
"Я не исключаю, что так же, как американцы «крадут» тех, кого они в чем-либо подозревают, по всему миру и просто отправляют на свою территорию нелегально, такие же методы будут применять и для наказания спортсменов, сдавших положительный тест (на допинг — прим. ред.) и которых США считает угрозой своим интересам в международных соревнованиях", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.
Также Лавров считает, что сферу высоких достижений спорта Запад максимально политизировал, чтобы исключить для россиян возможность добиться больших успехов на международной спортивной арене. Он отметил, что «использование спорта как средства политического давления прямо перечеркивает принципы международного спортивного движения».
По мнению главы МИД, систему антидопинговых правил следует сделать единой для всех, а в настоящее время Запад ее приватизировал.
"Следует весьма серьезно посмотреть на всю систему борьбы с допингом в спорте. Она, в сущности, сегодня приватизирована Западом", - отметил он.
РФ намерена отстаивать права своих спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) через адвокатскую поддержку.
"Под различными предлогами откладывают итоговое решение, но мы будем всеми способами поддерживать справедливое рассмотрение через адвокатскую поддержку, странам не доступно напрямую участвовать в данных рассмотрениях", - уточнил Лавров.