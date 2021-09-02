Владивосток поборется за проведение летней Олимпиады в 2036 году

Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил мэр города Константин Шестаков, пишет ТАСС.
«Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это всё то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», – отметил глава города.
При этом чиновник подчеркнул, что Владивосток точно собирается заявиться на Универсиаду.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Санкт-Петербург и Казань также намерены подать заявку на проведение Олимпиады-2036. Кроме того, он призывал и другие города России сделать заявку, в частности – Ростов-на-Дону.
Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, в 2028 году соревнования примет Лос-Анджелес, а Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене, Австралии.