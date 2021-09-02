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Олимпиада-2020

Владивосток поборется за проведение летней Олимпиады в 2036 году

Елена Прошина
20 минут назад

Владивосток подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом в ходе Восточного экономического форума заявил мэр города Константин Шестаков, пишет ТАСС.

Владивосток поборется за проведение летней Олимпиады в 2036 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это всё то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», – отметил глава города.

При этом чиновник подчеркнул, что Владивосток точно собирается заявиться на Универсиаду.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Санкт-Петербург и Казань также намерены подать заявку на проведение Олимпиады-2036. Кроме того, он призывал и другие города России сделать заявку, в частности – Ростов-на-Дону.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже, в 2028 году соревнования примет Лос-Анджелес, а Олимпиада-2032 пройдет в Брисбене, Австралии.

Около спорта,Константин Шестаков,Сергей Лавров,ИТАР-ТАСС,
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