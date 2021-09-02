Владивосток поборется за проведение летней Олимпиады в 2036 году

«Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на «Экспо». Это всё то, что позволит создать нам дополнительно ту инфраструктуру, с которой жить на территории Владивостока будет ярче», – отметил глава города.