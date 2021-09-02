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Борец UFC Спивак объяснил отказ выступать под флагом Украины

Елена Прошина
1 час назад

Украинец по происхождению боец UFC Сергей Спивак рассказал, почему представляет Молдавию. Как отметил тяжеловес в интервью NEWS.ru, его мама и папа – русские и украинцы, себя он считает славянином. Однако он родился в Молдове, вырост там и провел всю свою жизнь.

Борец UFC Спивак объяснил отказ выступать под флагом Украины
Фото: InstagramInstagram

«Я являюсь гражданином этой страны, поэтому её и представляю на международных соревнованиях. Российский или украинский флаг мне ставили ошибочно. Когда я выступал в украинском промоушене WWFC, из меня сделали украинского чемпиона, но документы оформить так и не получилось, и официально украинцем я не стал», – рассказал Спивак.

4 сентября в Лас-Вегасе Спивак проведет очередной поединок с амерканским бойцом Томом Эспионолом. Изначально с ним должен был сразиться россиянин Сергей Павлович, но молдавский тяжеловес согласился его заменить.

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