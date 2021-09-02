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Олимпиада-2020

У российской гимнастки мошенники сняли все деньги

Газета.Ru
1 час назад

Российская гимнастка Александра Солдатова рассказала в Instagram о том, что она стала жертвой мошенников.

Гимнастка Солдатова стала жертвой мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Не простой день у меня сегодня Столкнулась с мошенниками, которые сняли все мои средства. Друзья, будьте аккуратнее. Никогда не думала, что со мной такое произойдет. Но вот", - написала спортсменка.

Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Также она три раза выигрывала чемпионат Европы. Напомним, в декабре 2020 года Солдатова объявила о завершении профессиональной карьеры.

"Художественная гимнастика — это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. Я никуда не ухожу из нее — она будет всегда со мной. Я очень надеюсь, что мне удастся реализовать все мои цели и мечты", — заявила Солдатова.

Напомним, что 22-летняя спортсменка приостановила соревновательную деятельность в сентябре 2019 года, когда у нее обнаружились проблемы с пищевым поведением.

Около спорта,Александра Солдатова,
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