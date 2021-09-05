«Вчера важен был результат, мы его достигли. Наблюдать за сборной России — болезненная практика. Печально смотреть на национальную команду. Конечно, можно поменять одного прекрасного «спартаковского» тренера на другого, но кого выбирать из игроков? Нам вчера повезло, что мы не пропустили от сборной Кипра, а даже два мяча забили. Я не хочу упрекать кого-то из игроков сборной Карпина, потому что они старались.