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Умер пробывший в коме 39 лет из-за забастовки врачей французский футболист Адамс

Алиса Селезнёва
1 час назад

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет, 39 из которых он провел в коме из-за врачебной ошибки. Об этом сообщает «Чемпионат».

Умер пробывший в коме 39 лет из-за забастовки врачей французский футболист Адамс
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жан-Пьер Адамс, выступавший за национальную сборную и лучшие клубы страны, впал в кому после операции на колене. Процедура должна была быть короткой и несложной, но в тот день по всему Лиону шли забастовки врачей и один анестезиолог вел сразу восемь операций. Спортсмен получил двойную дозу наркоза, а в ходе операции едва не умер и впал в кому.

При этом его жена, Бернадетт Адамс, отказывалась даже думать об эвтаназии, отмечая, что муж реагирует на звуки и сердится, если за ним ухаживает не она.

Адамс пробыл в коме 39 лет и скончался сегодня, отмечает издание.

За свою карьеру уроженец Сенегала сыграл 22 матча за сборную Франции и провел 41 матч в составе «Пари Сен-Жермен».

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