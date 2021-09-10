Экс-президент ФИФА объяснил нападки на российских спортсменов политикой

«Я не буду рассуждать, насколько это решение корректно, но одно могу сказать точно – у нас не было проблем с допингом среди российских футболистов. В совокупности все это свидетельствует о политизированности спорта, о том же экономическом влиянии на сферу», - заявил экс-глава ФИФА.