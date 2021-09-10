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Экс-президент ФИФА объяснил нападки на российских спортсменов политикой

Елена Прошина
52 минуты назад

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался по поводу запрета российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Токио под флагом страны из-за допингового скандала. В разговоре с РЕН ТВ он отметил, что происходящее свидетельствует о политизированности спорта.

Экс-президент ФИФА объяснил нападки на российских спортсменов политикой
Фото: ReutersReuters

Блаттер заявил, что тот факт, что российские спортсмены не воспринимаются как «спортсмены конкретно из России», его «весьма печалит».

«Я не буду рассуждать, насколько это решение корректно, но одно могу сказать точно – у нас не было проблем с допингом среди российских футболистов. В совокупности все это свидетельствует о политизированности спорта, о том же экономическом влиянии на сферу», - заявил экс-глава ФИФА.

Также Блаттер отметил качественное проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

Напомним, что из-за решения Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская сборная лишилась возможности выступать на Олимпийских играх в Токио под флагом страны. Вместо него использовалась символика Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо гимна во время награждений звучала музыка Чайковского.

В общем медальном зачете команда РФ заняла пятое место, завоевав 71 медаль.

Около спорта,Йозеф Блаттер,Всемирное антидопинговое агентство,РЕН ТВ,
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