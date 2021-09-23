Олимпийскому чемпиону из России вынесли приговор за допинг

Российского борца Биляла Махова дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Как сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Срок отстранения олимпийского чемпиона от соревнований начинается с 27 января 2021 года. Какие конкретно препараты принимал Махов, не уточняется.

О том, что в допинг-пробе Махова обнаружили запрещенный препарат, стало известно в феврале 2020 года.

34-летний Махов – российский борец, выступающий как в вольной, так и в греко-римской борьбе. Заслуженный мастер спорта России. Является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне в весовой категории до 120 килограммов – кабардинец занял там третье место, однако Биляла признали победителем после того, как финалистов поймали на допинге.