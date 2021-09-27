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Спортсменки попали в нефтяное пятно в Геленджике

Анна Безрукова
1 час назад

Участницы соревнований по плаванию на открытой воде Swimcup рассказали о загрязнении вод Черного моря в Геленджике нефтью. Об этом сообщает «Коммерсант».

Спортсменки попали в нефтяное пятно в Геленджике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне в соцсетях распространился видеоролик, где только что завершившие заплыв спортсменки входят из моря в Кабардинке запачканные нефтью. Она находилась у них в волосах, на лице и на одежде. Одна из спортсменок рассказала, что после заплыва в течение долгого времени не могла открыть глаза и распутать волосы. Видео инцидента выложили в YouTube.

По сообщению ряда СМИ, за два дня до старта соревнований инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора обследовали акваторию Черного моря в Геленджике. Специалисты рассказали, что неустановленные лица занимаются откачкой нефтепродуктов с севшего на мель судна РИО в Кабардинке.

Напомним, сухогруз РИО выбросило на берег в декабре 2018 года.

Стоимость возврата судна в море сопоставима с его собственной ценой, поэтому новые владельцы превратили его в достопримечательность с возможностью посещать судно за определенную плату.

Кубок чемпионов Swimcup – это первая в РФ международная серия соревнований по плаванию на открытой воде, плаванию в бассейне на длинные и спринтерские дистанции для профессиональных спортсменов и любителей. 25 и 26 сентября прошла финальная часть серии Open Water.

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