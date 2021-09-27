Спортсменки попали в нефтяное пятно в Геленджике

Участницы соревнований по плаванию на открытой воде Swimcup рассказали о загрязнении вод Черного моря в Геленджике нефтью. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Накануне в соцсетях распространился видеоролик, где только что завершившие заплыв спортсменки входят из моря в Кабардинке запачканные нефтью. Она находилась у них в волосах, на лице и на одежде. Одна из спортсменок рассказала, что после заплыва в течение долгого времени не могла открыть глаза и распутать волосы. Видео инцидента выложили в YouTube.

По сообщению ряда СМИ, за два дня до старта соревнований инспекторы Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора обследовали акваторию Черного моря в Геленджике. Специалисты рассказали, что неустановленные лица занимаются откачкой нефтепродуктов с севшего на мель судна РИО в Кабардинке.

Напомним, сухогруз РИО выбросило на берег в декабре 2018 года.

Стоимость возврата судна в море сопоставима с его собственной ценой, поэтому новые владельцы превратили его в достопримечательность с возможностью посещать судно за определенную плату.